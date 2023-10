Russie : 60 interpellations après l'assaut d'un aéroport par une foule hostile à Israël

Les images partagées sur les réseaux sociaux font froid dans le dos. Plusieurs dizaines de personnes ont envahi dimanche 29 octobre l'aéroport de Makhatchkala, la capitale du Daguestan, pour s'en prendre aux passagers d'un vol en en provenance d'Israël.



Près de soixante personnes ont été interpellées et neuf policiers blessés, lors de l'intervention des forces de sécurité. D'après l'agence de presse officielle RIA, elles font partie des 150 contestataires les plus virulents ayant pu être identifiés par les forces de l'ordre.



Le Daguestan est une république du Caucase russe à majorité musulmane. Sur une vidéo obtenue par Reuters, on peut voir une foule composée majoritairement de jeunes hommes agiter des drapeaux palestiniens, briser des vitres et courir à travers l'aéroport en criant "Allahu Akbar" (Dieu est grand).







Les passagers de l'avion se trouvent "dans un lieu sûr"



L'agence fédérale russe du transport aérien, Rosaviatsia, a indiqué que ses équipes de sécurité ont évacué tous les contestataires à 22 h 20, heure locale. Des sources sécuritaires ont déclaré à Reuters que les passagers de l'avion en provenance d'Israël se trouvaient "dans un lieu sûr". Rosaviatsia a fait savoir que l'aéroport resterait fermé jusqu'au 6 novembre, tandis qu'une enquête criminelle a été ouverte par les autorités russes.



De leur côté, les États-Unis ont des "manifestations antisémites" au Daguestan. "Les États-Unis se tiennent sans équivoque aux côtés de l’ensemble de la communauté juive alors que nous assistons à une montée de l’antisémitisme dans le monde entier. Il n’y a jamais aucune excuse ni justification à l’antisémitisme", a tweeté la porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, Adrienne Watson.



L'Ukraine accusée d'avoir orchestré les émeutes



Le dirigeant de cette république, Sergueï Melikov, a assuré lundi matin, sans avancer de preuves, que ces troubles avaient été organisés depuis le territoire ukrainien, en plein conflit armé entre Kiev et Moscou.



"Les initiateurs de cette action, évidemment, ce sont nos ennemis, ceux qui ont organisé ces actions depuis le territoire de l'Ukraine", a-t-il déclaré à la presse, cité par l'agence de presse Ria-Novosti. Il a affirmé qu'une chaîne Telegram critique des autorités locales, "Outro Daguestan", était administrée par des "traîtres" depuis l'Ukraine.



Cette chaîne, suivie par environ 60 000 personnes, avait partagé un appel à se rassembler à l'aéroport de Makhatchkala dimanche soir, disant vouloir empêcher l'arrivée de passagers "indésirables" du vol Red Wings venus de Tel-Aviv.



Plus tôt, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov avait assuré que ces heurts étaient "en grande partie le résultat d'une ingérence extérieure, y compris d'informations extérieures". La diplomatie russe a quant à elle évoqué "le résultat d'une provocation planifiée et conduite de l'extérieur" dans laquelle Kiev a joué un rôle "clé et direct".



Israël a exhorté la Russie à protéger les ressortissants israéliens



Cet incident intervient au lendemain de l'incendie d'un centre juif en construction à Naltchik, la capitale de la république voisine de Kabardino-Balkarie, ont déclaré des représentants des services de secours locaux.



Israël a exhorté la Russie à protéger les ressortissants israéliens et les juifs à la suite de l'incident à l'aéroport. L'ambassadeur israélien à Moscou est en contact avec les autorités russes, a indiqué le ministère israélien des Affaires étrangères dans un communiqué, disant prendre avec "sérieux" toute tentative de nuire aux citoyens israéliens et juifs où que ce soit dans le monde.



Le chef des orthodoxes russes, le patriarche Kirill – fervent soutien du président Poutine –, a estimé lundi qu'il s'agissait d'une "tentative de semer la discorde" entre musulmans et Juifs de Russie, "qui entretiennent de bonnes relations d'amitié et de coopération depuis des siècles".



La Russie tente de maintenir le contact avec toutes les parties prenantes du conflit entre Israël et le Hamas mais a provoqué la colère des autorités israéliennes en invitant la semaine dernière à Moscou une délégation du groupe palestinien.