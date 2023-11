SAINT-LOUIS - Le corps sans vie d'une enseignante repêché des eaux du fleuve

La victime âgée de 48 ans environ et enseignante de profession, est domiciliée à Darou. Le commissaire Diouf de la police centrale de saint Louis a fait une réquisition à médecin et a ordonné l'ouverture d'une enquête pour déterminer la cause exacte et les circonstances du décès. L'enquête suit son cours.



D'après certaines indiscrétions, la victime aurait pris congé des membres de sa famille avant d'aller se coucher. Mais, ce qui est intriguant, c'est qu'elle a été introuvable au petit matin. Sa fille aurait constaté sa disparition avant d'alerter les autres membres de la famille





Dans les premières heures de la matinée, une battue a été organisée dans le quartier Darou et environs mais, cest dans la journée que la dépouille de Soda a été repêchée. Un mystère entoure cette découverte macabre que la police va tenter d'élucider

















































































































iGFM