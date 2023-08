SÉDHIOU : un accident fait deux morts sur l'axe Sitaba/Kolda.

Deux morts, c'est le triste bilan d'un accident de la circulation intervenu ce mercredi matin du 23 août entre Karcia et Diannaba sur l'axe Sitaba/Kolda. Il s'agit d'un véhicule en partance pour Kolda qui est entré en collision avec une moto Jakarta dont les occupants se rendaient au marché hebdomadaire de Diannamalary. Sur le coup les occupants de la moto sont morts, vue la violence du choc. Ainsi, les victimes la quarantaine révolue étaient toutes mariées et originaires du village de Toubacouta Foulbé.



Mis au courant, la gendarmerie s'est déployée sur les lieux et a ouvert une enquête pendant que les corps sont déposés à la morgue de l'hôpital régional par les éléments de la 43 ème compagnie d'incendie et de secours de Sédhiou.



































































dakaractu