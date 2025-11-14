SONKO MOY DIOMAYE mais ASS DOU DIO MIMI manoul nek AIDA (Par Samba Weindé Dieng)

Président, il n’est pas loin ce jour où tous vos collègues parents et amis apprenaient avec surprise que votre enfant allait porter le nom de OUSMANE SONKO
Il n’est pas ton cousin germain,ni un ami d’enfance,ni camarade de promotion et autres classes d’âge
Il est tout simplement l’ancien,le collègue,le camarade de bureau dégageant des valeurs que vous vouliez sublimer
Tu l’as honoré devant vos familles respectives et vos collègues
À KEUR MASSAR votre générosité
émotionnelle a plus que glacé votre auditoire
À la face du monde vous avez désigné SONKO comme votre choix et votre unique espoir pour la conquête du Pouvoir avec ce trémolo dans votre voix trahissant votre sincérité
Président ton arrestation a choqué tout le pays à cause de ce prétexte fallacieux,oui votre indignation sur cette forfaiture etait naturelle et plus que légitime
Président au nom de votre amitié,de votre engagement dans ce combat légitime et plus que citoyen vous avez préféré rester dans les geôles pour sentir dans votre chair le vécu de votre ami
Vous êtes nombreux ,d’égal dignité,de valeur morale et intellectuelle ,dans la création du syndicat,du Parti et pourtant vous avez été le choix personnel pour porter le drapeau Pastef
Sonko en bon stratège à su bien manœuvrer,détournant les regards pour qu’enfin PASTEF fasse partie de la course sur de sa victoire
Le peuple n’a pas adhéré à un programme clair et défini,aucun état major de campagne,aucun dispositif particulier,aucun acte traditionnel pour une campagne électorale
Tout a été résumé en trois mots
SONKO MOY DIOMAYE
Et ce fut l’adhésion populaire et la ruée generale dépassant toute prévision pour ce plébiscite entré dans l’histoire
Président ,certainement les lambris du pouvoir n’ont pas eu d’effet sur vous,mais les amis du Pouvoir sont plus que puissants et leurs capacités de nuisance incommensurables
Votre résistance à Satan commence à présenter des failles et votre foi commence à échapper à votre contrôle
Un certain syndrome traverse le pays,Président ,ami comme sympathisant,membre fondateur et alliés,adversaires comme ennemis ,un malaise déshonorant traverse le pays figeant le temps
SONKO MOY DIOMAYE vous a mené au Palais apres un investissement d’un mois de vie carcérale
ASS MOY DIOMAYE
vient de secouer les fondements d’une amitié sincère,d’un compagnonnage honnête,d’un cheminement difficile,périlleux salué à sa juste valeur
Il est très facile aujourd’hui et même pour un opportuniste,paresseux,fanfaron et vaniteux de plagier OUSMANE
"ASS MOY DIOMAYE "
Pour l’amener ou ????
-à se désolidariser de ses
compagnons de galère
-à tourner le dos à ses convictions —à renier à son serment de fidélité
-à sacrifier son avenir politique
Où étiez vous RAKHOU quand DIOMAYE après avoir mûrement réfléchi s’est détourné de la tradition,de ses amis d’enfance et autres ayant droits pour lui témoigner la sincérité de son amitié
Où étiez vous quand ces énarques promus à un certain avenir se sont levés pour braver le tyran et son gang de prédateurs ???
Où étiez vous quand les balles sifflées et que les grenades empestaient l’air ????
Et votre bureau politique s’est il réuni pour statuer sur les barricades,les tueries,les voies de fait,les bastonnades,les emprisonnements et autres atteintes aux libertés????
Maintenant que l’air marin envahit la capitale,que les portes des geôles sont grandes ouvertes et qu’il semble être permis d’insulter gratuitement les dirigeants
ASS PEUT DEVENIR DIOMAYE et que SONKO redevienne SONKO
Et way samba GOLO BAY BABOUN DOUNDE
Mais bon comme disent les wolofs
TAL BOU YALLA TAL SANI TJI MAT GUEUNE FAY KO
Niou khol fou wanente di moudje ak beuteum
Par Samba Weinde Dieng
