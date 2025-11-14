SONKO MOY DIOMAYE mais ASS DOU DIO MIMI manoul nek AIDA (Par Samba Weindé Dieng)

Président, il n’est pas loin ce jour où tous vos collègues parents et amis apprenaient avec surprise que votre enfant allait porter le nom de OUSMANE SONKO

Il n’est pas ton cousin germain,ni un ami d’enfance,ni camarade de promotion et autres classes d’âge

Il est tout simplement l’ancien,le collègue,le camarade de bureau dégageant des valeurs que vous vouliez sublimer

Tu l’as honoré devant vos familles respectives et vos collègues



À KEUR MASSAR votre générosité

émotionnelle a plus que glacé votre auditoire

À la face du monde vous avez désigné SONKO comme votre choix et votre unique espoir pour la conquête du Pouvoir avec ce trémolo dans votre voix trahissant votre sincérité

Président ton arrestation a choqué tout le pays à cause de ce prétexte fallacieux,oui votre indignation sur cette forfaiture etait naturelle et plus que légitime

Président au nom de votre amitié,de votre engagement dans ce combat légitime et plus que citoyen vous avez préféré rester dans les geôles pour sentir dans votre chair le vécu de votre ami

Vous êtes nombreux ,d’égal dignité,de valeur morale et intellectuelle ,dans la création du syndicat,du Parti et pourtant vous avez été le choix personnel pour porter le drapeau Pastef

Sonko en bon stratège à su bien manœuvrer,détournant les regards pour qu’enfin PASTEF fasse partie de la course sur de sa victoire

Le peuple n’a pas adhéré à un programme clair et défini,aucun état major de campagne,aucun dispositif particulier,aucun acte traditionnel pour une campagne électorale

Tout a été résumé en trois mots

SONKO MOY DIOMAYE



Et ce fut l’adhésion populaire et la ruée generale dépassant toute prévision pour ce plébiscite entré dans l’histoire



Président ,certainement les lambris du pouvoir n’ont pas eu d’effet sur vous,mais les amis du Pouvoir sont plus que puissants et leurs capacités de nuisance incommensurables



Votre résistance à Satan commence à présenter des failles et votre foi commence à échapper à votre contrôle

Un certain syndrome traverse le pays,Président ,ami comme sympathisant,membre fondateur et alliés,adversaires comme ennemis ,un malaise déshonorant traverse le pays figeant le temps



SONKO MOY DIOMAYE vous a mené au Palais apres un investissement d’un mois de vie carcérale

ASS MOY DIOMAYE

vient de secouer les fondements d’une amitié sincère,d’un compagnonnage honnête,d’un cheminement difficile,périlleux salué à sa juste valeur

Il est très facile aujourd’hui et même pour un opportuniste,paresseux,fanfaron et vaniteux de plagier OUSMANE

"ASS MOY DIOMAYE "

Pour l’amener ou ????

-à se désolidariser de ses

compagnons de galère

-à tourner le dos à ses convictions —à renier à son serment de fidélité

-à sacrifier son avenir politique

Où étiez vous RAKHOU quand DIOMAYE après avoir mûrement réfléchi s’est détourné de la tradition,de ses amis d’enfance et autres ayant droits pour lui témoigner la sincérité de son amitié

Où étiez vous quand ces énarques promus à un certain avenir se sont levés pour braver le tyran et son gang de prédateurs ???

Où étiez vous quand les balles sifflées et que les grenades empestaient l’air ????

Et votre bureau politique s’est il réuni pour statuer sur les barricades,les tueries,les voies de fait,les bastonnades,les emprisonnements et autres atteintes aux libertés????

Maintenant que l’air marin envahit la capitale,que les portes des geôles sont grandes ouvertes et qu’il semble être permis d’insulter gratuitement les dirigeants



ASS PEUT DEVENIR DIOMAYE et que SONKO redevienne SONKO

Et way samba GOLO BAY BABOUN DOUNDE

Mais bon comme disent les wolofs

TAL BOU YALLA TAL SANI TJI MAT GUEUNE FAY KO

Niou khol fou wanente di moudje ak beuteum









Par Samba Weinde Dieng