Sabassy Faye auditionné par l’IGAJ: Ce qu’en dit le ministre Mame Mbaye Niang

Ces dernières semaines, l’actualité politique a été marquée par la décision du Juge Sabassy Faye, ordonnant la réintégration de Ousmane Sonko sur les listes électorales, après le recours introduit par le leader des patriotes. Une décision pas du tout digérée par l’Etat et ses avocats qui évoquent des liens de parenté entre le Juge et un adjoint au maire de Ziguinchor.



Durant la fin de cette semaine, la presse a même annoncé que l’inspection générale de l'Administration de la Justice (Igaj) a auditionné le Juge sur cette affaire. Invité du Grand Jury ce dimanche, le ministre Mame Mbaye Niang, dont le procès contre Sonko est pendant devant les juridictions, s’est exprimé sur ce dernier développement.



«L’Igaj est composé de juges comme le président du tribunal de Ziguinchor. Ce sont ses pairs. Ils ont la capacité d'évaluer son travail», a-t-il déclaré. Pourquoi Sabassy Faye fait-il l’objet d’une telle procédure ? «Je ne les maitrise pas, je ne suis pas ministre de la Justice. Mais je sais que l’Igaj ne peut pas se lever aller en mission, auditionner ou interroger un Juge sans raisons. Ils ont des raisons. Il y a eu tellement de polémique», répond le ministre.



Mame mbaye Niang ajoute que la décision de Sabassy Faye sera attaquée. «Lui, il a Jugé pour dire que ce n’est pas affiché. L’Etat et les avocats de l’Etat vont produire les documents qui montrent que ce qui fonde son jugement n’est pas vrai», dit-t-il.













































































Igfm