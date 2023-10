Saint-Louis- 9 personnes accusées d'exactions placées en garde à vue

Leurs images choquants, devenues virales alimentent les débats.

Ce sont nos confrères de Seneweb qui ont ébruité la vague d'arrestations, mais Dakarposte tient de bonnes sources que neuf personnes sont actuellement entre les mains des limiers du commissariat central de Saint Louis.



Présumés auteurs d'exactions sur des personnes chez un guide religieux, ils sont tombés dans la nasse des éléments de la Brigade de Recherches de Ndar.

Il nous revient que certains d'entre eux ont été arrêtés entre Darou (un quartier de Saint Louis) et d'autres fiefs de cette ville se trouvant à l'embouchure du fleuve Sénégal



Aux dernières nouvelles, les victimes ont formellement quatre d'entre eux comme étant leurs bourreaux . "L'enquête se poursuit" fait savoir une source au parfum de cet esclandre.





Seneweb rappelle que six individus ont attaqué le khalife des chérif à Saint-Louis, Cheikhna Cheikh Sadibou Aïdara, dans la nuit du 28 au 29 septembre vers 2h du matin à Darou, en réaction à une dispute les opposant aux petits-fils du chef religieux.



Ainsi Cheikhna Cheikh Sadibou Aïdara a été malmené puis blessé légèrement au niveau de son doigt. Le khalife des chérif à Saint-Louis a, en riposte, tiré un coup de sommation pour repousser ses visiteurs nocturnes.



Alertés la nuit des faits, les policiers avaient interpellé trois mis en cause. Les trois autres ont été lynchés et blessés par des supposés disciples du khalife , le lendemain matin. Ces derniers ont été remis à la police. Les blessés ont été évacués à l'hôpital pour traitement avant d'être placés en garde à vue. Au terme de l'enquête, les six mis en cause avaient été déférés.