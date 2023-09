Saint-Louis: Le Khalife Cheikhna Cheikh Sadibou Aïdara attaqué, six présumés agresseurs dont une fille, arrêtés

Un fait inédit suscite moult commentaires à Saint-Louis ! Le khalife des chérifs a été victime d'une attaque dans la nuit d'hier, vers 2h. Six individus se sont introduits dans le domicile du chef religieux situé à Darou.



Au cours de cette expédition punitive, Cheikhna Cheikh Sadibou Aïdara a été blessé légèrement au niveau du doigt selon des sources de "Seneweb". Il a tiré un coup de sommation pour repousser ses agresseurs.



N'eût été l'intervention rapide des éléments du Commissariat central de Saint-Louis, le pire allait se produire. Les policiers ont réussi à interpeller trois mis en cause dont une fille, relate "Seneweb".



3 agresseurs du khalife lynchés et blessés



Les disciples du Khalife des chérifs à Saint-Louis ont mis, ce mardi très tôt le matin, la main sur les autres supposés agresseurs. Ces derniers ont été lynchés et blessés, selon des sources de Seneweb. Le trio a été finalement mis à la disposition de la police, qui a aussitôt sollicité les services des sapeurs-pompiers, pour évacuer les blessés à l'hôpital.



Six suspects dont une fille, arrêtés



Pour le moment, les six présumés agresseurs du khalife Cheikhna Cheikh Sadibou Aïdara sont en garde à vue au Commissariat central de Saint-Louis, pour nécessité d’enquête.



Les six individus auraient fait l'expédition punitive vers 2h du matin à Darou, en réaction à une dispute les opposant aux petits-fils du khalife, d'après des témoignages recueillis.



















































leral