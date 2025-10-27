Saisie de drogue dure à « Ben Tally »- La SU cerne un dealer notoire en possession de… 25 pierrettes de cocaïne!

Encore une prouesse à l’actif du patron de la Sureté Urbaine et de ses perspicaces éléments !

En effet, Solo Quotidien tient de ses réseaux de renseignements, notamment ceux-là tapis à des niveaux jusque-là insoupçonnés, notamment dans le milieu interlope qu’un trafiquant qui ravitaillait, loin des indiscrets, Grand Dakar, Ben Tally, Sacrée Cœur entre autres quartiers, est finalement cerné.



En effet, de nos recoupements menés péniblement, sous le ciel étoilé de Dakar, il ressort que le nommé Babacar Niass surnommé Babs, se disant menuisier aluminium, créchant à Ben Tally s’est fait cravater. Que s’est-il passé ?



Il nous revient que le dealer, connu dans le milieu mal famé, avait en sa possession pas moins de 25 pierrettes de coc.



Selon nos informateurs, au parfum de ce qui se trame dans la capitale Sénégalaise, les moindres faits et gestes du dealer étaient épiés par les éléments de la Sureté Urbaine. Qui ont reçu des informations concernant ses activités repréhensibles.



Le dealer, qui ignorait qu’il était surveillé comme de l’huile sur le feu, est finalement tombé comme un « bleu » dans la souricière des limiers. Qui avaient mis en place une planque à quelques encablures de sa niche, non sans le filer nuit et jour.



En fait, lorsque les enquêteurs ont eu assez d’infos le concernant, notamment la possession de cocaïne, ils sont passés à l’assaut à la vitesse de l’éclair.



Pris la main dans le sac hier, avec pas moins de 25 pierrettes de coc, Babs, mis aux arrêts a été menotté avant d’être conduit au commissariat central de Dakar, siège de la Sureté Urbaine de Dakar.



Inutile d’être devin pour subodorer qu’il sera présenté au procureur qui va lui décerner un ticket tous frais payés à « l’hôtel zéro étoile de Rebeuss » où il va durer dans les ténèbres.





