Saly : Deux suspects arrêtés avec de l’ecstasy par la BR lors d’une patrouille nocturne

Suite à une ronde nocturne, deux personnes ont été interpellées par la brigade de recherche de Saly, rattachée à la compagnie de gendarmerie de Mbour, après la découverte de comprimés d’ecstasy. C’était durant la nuit qui s’étend du 27 au 28 février.



Lors de leurs rondes dans le secteur Saly Carrefour, les gendarmes ont été intrigués par le comportement louche de deux jeunes qui circulaient sur une moto Jakarta dans une ruelle isolée et sans éclairage public.



Les personnes nommées B. TINE et L. DIOUF ont été fouillées physiquement après avoir été interpellées pour une vérification d’identité. Selon des sources proches du parquet rapportées par Seneweb, cette opération a abouti à la saisie de six comprimés d’ecstasy, communément désignés sous les noms de « volets » ou « souss », cachés sur B. TINE.



Concernant l’origine de la drogue, il a admis en être le possesseur. Il a aussi critiqué un certain « Bamba », présenté comme étant son principal fournisseur.



Des investigations ont été menées en vue de retrouver et d’arrêter ce suspect supposé. À l’issue de l’enquête, les deux individus incriminés ont été présentés hier, mardi, devant le tribunal de grande instance de Mbour.







































Walf