Saly : Quand un trafiquant de drogue confond des policiers avec ses clients

Le commissariat urbain de Saly a démantelé un trafic de drogue, avec l'arrestation du dealer T. Diallo qui avait transformé son domicile en lieu de vente et de fumoir.



Tout est parti de l'exploitation d'un renseignement faisant état d'un commerce illicite de stupéfiants exercé dans une maison située à Saly Joseph.



Les éléments de la brigade de recherches ont mis en place un dispositif de filature dans la nuit 24 septembre dernier vers 22 h. Après quelques minutes de planque, les policiers ont senti une odeur de chanvre indien qui provenait du domicile indiqué. Et des va-et-vient ont été constatés d'après des sources de Seneweb.



Ces limiers en tenue civile ont toqué à la porte du domicile de T. Diallo. Ce dernier, qui croyait sans doute avoir affaire à des clients, a ouvert la porte. Il a eu la surprise de sa vie lorsque ses visiteurs ont retrouvé deux de ses amis en possession de joints de chanvre indien. L'ouvrier incriminé et ses trois collègues ont été interpellés.



La perquisition du domicile s'est soldée par la découverte de 12 cornets grands modèles et deux petits modèles ainsi que trois ciseaux servant à conditionner la drogue.



Interrogé par les enquêteurs, T. Diallo a reconnu son statut de dealer avant de refuser de dénoncer son fournisseur. Il excerce ce commerce illicite depuis moins de deux ans, d'après lui. L'homme domicilié à Saly Joseph est poursuivi pour détention et trafic de chanvre indien.



Les trois ouvriers arrêtés dans le domicile de T. Diallo ont confié aux enquêteurs qu'ils venaient souvent après leur travail chez leur ami pour fumer. Le trio est poursuivi pour usage collectif de chanvre indien, selon des sources de Seneweb proches du parquet.



Au terme de l'enquête diligentée par la police de Saly, le dealer T. Diallo et ses trois amis A. Diallo, M. Diallo et M. Sylla ont été déférés au tribunal de grande instance de Mbour, ce mardi matin.











































































































seneweb