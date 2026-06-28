L’Alliance des syndicats autonomes de la santé (ASAS-And Gueusseum) hausse le ton contre le gouvernement. À l’issue de la réunion de son Directoire national, la coalition syndicale a dévoilé son 11ᵉ plan d’actions, qui prévoit notamment 48 heures de grève perlée les 9 et 10 juillet 2026, afin d’exiger l’application des accords conclus avec l’État.



Le syndicat dit constater avec « regret » que les attentes suscitées par les nouvelles autorités chargées du dialogue social ont laissé place à la déception. Il dénonce des négociations qui, selon lui, continuent d’être marquées par des pratiques dilatoires, ainsi que des réformes du Code du travail et du Code de sécurité sociale adoptées sans concertation suffisante.



And Gueusseum réclame notamment le respect intégral des accords signés avec l’État, le paiement de l’indemnité de logement aux agents contractuels du ministère de la Santé et de l’Action sociale ainsi qu’aux travailleurs des établissements publics de santé, son extension aux personnels des collectivités territoriales, l’achèvement de la Fonction publique territoriale, la finalisation des plans de carrière et l’attribution des parcelles prévues dans le cadre du programme de logements sociaux SUTSAS-NAMORA.



Le plan d’actions débutera par une conférence de presse le 6 juillet, suivie d’assemblées générales de mobilisation dans les régions le 7 juillet. Les 9 et 10 juillet, le syndicat observera une grève perlée de 48 heures. Les urgences resteront prises en charge, mais And GUEUSSEUM annonce qu’il ne respectera pas le service minimum durant cette période.

















































walf