Scandale des ICS : Abdoul Mbaye encourage le nouveau régime à faire toute la lumière

Sur sa page Facebook, l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye a évoqué le scandale des ICS en termes de spoliation des intérêts nationaux. Ainsi, le Président du parti Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) encourage le nouveau régime à apporter toute la lumière et à préserver la souveraineté sénégalaise avec ses ressources.





"Le scandale des ICS en termes de spoliation des intérêts nationaux est sans doute le plus gros avec celui de Petrotim (gaz et pétrole). J’encourage fortement le nouveau régime à faire toute la lumière et à se souvenir que la fraude corrompt tout. La souveraineté sénégalaise sur nos ressources de phosphate, la restauration de la production d’engrais et le retour de nos nationaux dans la gestion de ce fleuron doivent être des priorités impératives", lit-on sur sa page Facebook.











































































dakaractu