Seisme au Maroc: Une délégation du Pds reçue par l’ambassadeur du royaume chérifien

A travers un communiqué de presse, le Parti démocratique sénégalais (Pds) a informé qu’une délégation de ses responsables a été reçue ce 14 septembre par l’ambassadeur du Maroc au Sénégal. La délégation a, au nom de Me Abdoulaye Wade et, de Karim Wade et de tous les militants, exprimé sa solidarité et a présenté ses sincères condoléances à Sa Majesté le roi Mohammed VI, aux familles des victimes et à tout le peuple marocain à la suite du tremblement de terre qui a secoué le pays.



Selon la même source, la délégation a rappelé les liens fraternels séculaires qui lient les deux peuples mais également ceux qui unissent le Président Wade et Karim Wade avec les autorités marocaines.



L’ambassadeur, après être revenu sur les événements tragiques qui se sont déroulés dans son pays, s’est dit réconforté par la vague de solidarité et de compassion manifestée par le peuple sénégalais dans toutes ses composantes, relève ledit communiqué. Celui-ci ajoute que le diplomate a, à son tour, magnifié les relations entre les deux pays sans oublier de transmettre ses salutations au président Wade.

« Il a, par la suite, échangé au téléphone avec Karim Wade qui lui a promis une visite dès son retour à Dakar », d’après toujours la cellule communication du Pds.