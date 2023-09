Séisme au Maroc : au moins quatre Français ont été tués et 15 blessés, selon un nouveau bilan

La France compte ses morts. Le séisme meurtrier qui a ravagé le Maroc a coûté la vie à au moins quatre Français, a annoncé, dimanche 10 septembre, le ministère des Affaires étrangères. Le nombre de blessés s'élève désormais à 15, alors qu'un premier bilan, samedi, faisait état d'un mort et huit blessés. Au total, au moins 2 012 personnes ont péri dans le séisme de magnitude 7 qui a frappé le Maroc, selon un bilan communiqué dans la nuit de samedi à dimanche par le ministère de l'Intérieur marocain. Le tremblement de terre a par ailleurs fait 2 059 blessés, dont 1 404 se trouvent dans un état très grave. Suivez notre direct.



Des villages entiers détruits. La province d'al-Haouz, où se situait l'épicentre du séisme, est la plus endeuillée avec 1 293 morts. La province de Taroudant a également été lourdement touchée, avec 452 morts. Dans ces deux zones situées au sud-ouest de de Marrakech, des villages entiers ont été détruits par la secousse.



Trois jours de deuil national décrétés. "Les autorités sont toujours mobilisées pour accélérer les opérations de secours et d'évacuation des blessés", a affirmé samedi soir le ministère de l'Intérieur. Le royaume a décrété un deuil national de trois jours, a annoncé le cabinet royal à l'issue d'une réunion sur le séisme présidée par Mohammed VI.



La France est prête à "intervenir", assure Macron. "Nous avons mobilisé l'ensemble des équipes techniques et de sécurité pour pouvoir intervenir quand les autorités du Maroc le jugeront utile", a déclaré Emmanuel Macron, dimanche, lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet du G20, à New Delhi (Inde). De son côté, l'Espagne a annoncé l'envoi de 56 secouristes sur place, après une demande officielle de Rabat.