Séisme au Maroc : le bilan dépasse les 2 000 morts, l’aide internationale arrive au compte-gouttes

, dont 1 404 sont dans un état très grave, selon un nouveau bilan rendu public samedi soir par le ministère de l'intérieur., deux zones rurales montagneuses au cœur du Haut Atlas, selon le ministère de l'intérieur, faisant état de la poursuite des opérations de sauvetage., a annoncé le cabinet royal dans un communiqué publié samedi par l'agence officielle MAP.Quelques secouristes étrangers sont arrivés dans le pays mais d'autres équipes sont en attente d'autorisation par les autorités marocaines. L'ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier , a expliqué, aujourd'hui sur RTL, avoir été en contact, samedi, avec les autorités marocaines, « qui procédaient à une évaluation de la situation, parce que les régions du Sud sont très enclavées et loin des centres urbains ».« Nous avons mobilisé l'ensemble des équipes techniques et de sécurité pour pouvoir intervenir quand les autorités du Maroc le jugeront utile », a assuré le président, Emmanuel Macron , dimanche, lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet du G20 à New Delhi.et huit autres ont été blessés, a annoncé samedi selon le Quai d'Orsay . Les blessés français au Maroc sont « en contact étroit avec notre ambassade », a expliqué dimanche la porte-parole du ministère des affaires étrangères, Anne-Claire Legendre Parmi elles, le Secours populaire français, la Fondation de France, la Croix-Rouge ou l'Unicef.