Sénégal-Algérie : Les Lions encore surpris par les Fennecs

La rencontre entre le Sénégal et l’Algérie était certes un match amical, mais l’enjeu ressemblait à un choc décisif de Can. Les Lions, qui avaient perdu la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2019 devant les Fennecs, avaient envie de prendre leur revanche ce mardi au stade Abdoulaye Wade.



Las ! Les poulains d'Aliou Cissé ont perdu devant les protégés de Belmadi 1-0. L’unique but de la rencontre a été marqué par Chaibi Farès, sur un coup franc à la 64e mn.





Les Lions ont payé de leur inefficacité. Dominateurs dans la majeure partie du temps réglementaire, Sadio Mané et ses partenaires ont été maladroits devant les buts adverses. Comme en 2019, les Algériens ont profité d’une seule occasion pour marquer le but victorieux.



Considérée comme la bête noire du Sénégal, l’Algérie enregistre sa sixième victoire de rang devant les Lions.