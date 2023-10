Sénégal-Cameroun (1-0) : l'analyse de Aliou Cissé

"Je suis satisfait de la prestation de mes joueurs. J'aime bien l'état d'esprit de cette équipe. Nous avons su priver le Cameroun de ballons. Nous commençons à trouver des solutions contre les blocs bas", a-t-til déclaré en conférence de presse.



Pour rappel, c'est Sadio Mané qui a marqué l'unique but du match sur penalty.



Ce succès permet aux Sénégalais de prendre leur revanche sur les Camerounais six ans après leur défaite en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. C'est la première victoire du Sénégal sur le Cameroun depuis 2011.



Mieux, les hommes d'Aliou Cissé se reprennent après leur revers à domicile contre l'Algérie le mois dernier. C'est rassurant pour le Sénégal à trois mois de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 pendant laquelle il affrontera cette même équipe camerounaise lors de la deuxième journée dans le groupe C.











































































IGFM