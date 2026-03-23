Sénégal : Financial Times évoque 650 millions d'euros d'emprunts non divulgués

C’est Financial Times qui l’a écrit ce lundi. Le média anglais déclare que le Sénégal a emprunté des centaines de millions de dollars auprès d'institutions internationales sans le déclarer publiquement.



Notre pays aurait puisé 650 millions d'euros auprès de l'organisme de prêt au développement Africa Finance Corporation et de First Abu Dhabi Bank l'année dernière, dans le cadre d'emprunts qui lui ont conféré des privilèges par rapport aux détenteurs d'obligations existants», indique FT.



Il renseigne que le Sénégal a garanti ces prêts grâce à des obligations souveraines nationales nouvellement émises, en utilisant des produits dérivés appelés swaps.



« L’équipe du FMI sait que le Sénégal a conclu plusieurs accords de swap de rendement total avec des créanciers. Les conditions de ces swaps n’ont pas été communiquées », a indiqué le fonds selon le Financial Times.



Le ministère des Finances du Sénégal et son conseiller financier, Global Sovereign Advisory, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires indique FT. Seneweb aussi essaie de joindre le département des Finances pour recueillir sa version.

Mais, Financial Times déclare que l'accord conclu en mai dernier entre le pays et la société nigériane AFC lui a permis d'obtenir jusqu'à 350 millions d'euros de financement par le biais de swaps.



Le Sénégal aurait reçu un premier versement de 105 millions d'euros en contrepartie de la cession à AFC de la propriété d'obligations en francs CFA d'une valeur équivalente à 150 millions d'euros, assortie de paiements d'intérêts compris entre 3,5 et 4 % au-dessus d'un taux variable.



Ft ajoute toujours qu’en juin, le pays aurait signé un nouvel accord d'échange de trois ans avec First Abu Dhabi Bank, lui permettant d'emprunter 300 millions d'euros en cédant à la plus grande banque des Émirats arabes unis l'équivalent d'environ 400 millions d'euros d'obligations.

















































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