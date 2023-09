Sénégal – L’Urgence d’une Démocratie en Péril

Le Sénégal, longtemps acclamé comme une démocratie stable au sein d’une région marquée par l’instabilité politique, est aujourd’hui confronté à une crise profonde de sa démocratie. Le dernier rapport de CIVICUS Monitor sur la situation politique dans le pays révèle des préoccupations alarmantes à l’approche des élections présidentielles de février 2024.





Les signaux d’alerte sont nombreux et inquiétants. L’arrestation de l’opposant politique Ousmane Sonko et la dissolution de son parti politique ont déclenché des vagues de protestations. L’utilisation de la force excessive contre les manifestants, les arrestations de journalistes et les restrictions à l’accès à Internet et aux médias sociaux ont assombri davantage le paysage politique.



La répression brutale des manifestations et les arrestations massives ne sont pas dignes d’une démocratie. Au contraire, elles témoignent d’un climat de répression qui sape les droits civils fondamentaux. La démocratie ne consiste pas seulement à organiser des élections, mais aussi à garantir la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’accès à l’information. Ces droits ont été sérieusement compromis au Sénégal.



Le rapport de CIVICUS Monitor souligne également la question cruciale du respect des limites constitutionnelles des mandats présidentiels. La stabilité d’une démocratie repose en grande partie sur le respect de ces règles fondamentales. Bien que le président sortant Macky Sall ait annoncé qu’il ne briguerait pas un troisième mandat, les inquiétudes persistent quant aux tentatives de maintenir le pouvoir en affaiblissant l’opposition.



La société civile, les médias et les citoyens sénégalais se sont levés pour défendre la démocratie et les droits de l’homme. Leur engagement est la bouée de sauvetage de la démocratie sénégalaise, car ils rappellent aux autorités que le monde les regarde. Ils exigent des élections libres et équitables et la fin de l’impunité pour les violations des droits de l’homme.



Le Sénégal se trouve à un moment critique de son histoire politique. Le monde entier a les yeux rivés sur ce pays qui a longtemps été un exemple de démocratie en Afrique de l’Ouest. Pour préserver sa réputation et rétablir la confiance dans sa démocratie, le gouvernement sénégalais doit agir de manière décisive.



Il est temps que les autorités sénégalaises prennent des mesures concrètes pour garantir le respect des droits de l’homme, la transparence dans le processus électoral et le respect des limites constitutionnelles des mandats présidentiels. La démocratie au Sénégal doit être renforcée, non affaiblie, et cela commence par la protection des droits et des libertés fondamentaux de chaque citoyen.



La démocratie est un héritage précieux, et le Sénégal a le devoir de le préserver pour les générations futures. Les défis sont grands, mais l’espoir réside dans le courage et la détermination du peuple sénégalais à défendre la démocratie et les droits de l’homme. Le Sénégal peut encore être un phare de démocratie en Afrique, mais il est temps de relever le défi et de rétablir la confiance dans son avenir démocratique.























































