Sénégal : la Marine intercepte plus de 300 candidats à l'exil vers l'Europe

"Aujourd'hui, le patrouilleur de haute mer, le Waalo, a arraisonné donc deux pirogues au large de Lompoul à 150 km des côtes. Le nombre de migrants interpellés est porté à 338 migrants, dont 35 femmes et 13 mineurs. Il est à signaler que cette interception donc fait suite à deux autres arraisonnements qui ont été effectués il y a deux jours par le même navire toujours au large des côtes sénégalaises", explique le Capitaine Amadou Diallo, officier d'état-major de la marine.



Ces dernières semaines, la Marine sénégalaise a multiplié ce genre d'opérations. Depuis juillet, elle a stoppé le voyage illégal de près de 2000 personnes. La plupart des passagers de ces pirogues sont Sénégalais, mais il y a d'autres nationalités.



"Dans le cadre général, la marine nationale joue pleinement son rôle à côté des autres administrations. Au moment où je vous parle, il y a un dispositif qui est mis en place pour intercepter ces pirogues et empêcher donc les embarcations de prendre le large et rejoindre les côtes européennes", poursuit le Capitaine Amadou Diallo.



Selon l’agence Frontex, après les Marocains, les Sénégalais sont l’une des principales nationalités des migrants qui ont traversé l’Atlantique depuis le début de l’année 2023.