Serigne Mansour Sy Jamil : Quand Serigne Mansour Sy Borom Daradji avait dit à Macky qu’il va remporter le second tour en 2012

Après Serigne Mouhamadou Moustapha Al Amine, Serigne Mansour Sy Jamil a aussi pris la parole pour donner son point de vue et adresser son message au président de la République. Un hommage émotionnel sur le Chef de l’Etat. Parfois en larmes, il a tenu à faire son témoignage. « Je l’ai accompagné à Tivaouane au moment où il y a trop de différends au sein de la famille. J’ai appelé l’actuel khalife pour l’informer Il m’a demandé de l’emmener d’abord au mausolée d’El Hadji Malick Sy pour y formuler des prières, puis au mausolée de Serigne Babacar Sy puis au mausolée de Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh. Puis je l’ai conduit chez le khalife général d’alors, Serigne Mansour Sy Borom Daradji» relate le marabout devant le président de la République.



Ensuite, il révèle pour la première fois que « je lui ai dit que le khalife général dit que tu vas remporter le second tour, il est étonné. L’enjeu était énorme avec les candidats en lice… » raconte le fils aîné de Serigne Moustapha Sy Jamil qui est content et fier de voir la réalisation de l’hôpital baptisé au nom de son grand-père ce qui était une préoccupation majeure de son grand-père.































































































