Serigne Mountakha Mbacké à Decroix et Co: "On ne m'a pas expliqué le projet du parrainage comme vous l'avez développé"

C'est, nous revient-il, la réponse du khalif général des mourides après les explications de l'opposant au régime, Mamadou Diop Decroix. En effet, une source de dakarposte nous a soufflé que Serigne Mountakha Mbacké, qui a recu ce dimanche le Front Démocratique a laissé entendre: "On ne m'a pas expliqué le projet du parrainage comme vous l'avez développé"La délégation du Front Démocratique par la voix de Decroix a dit, à haute et intelligible voix, au khalif que "l’instauration du parrainage pour les candidats à la présidentielle n’est ni plus ni moins qu’une volonté manifeste de Macky Sall de freiner les forces politiques montantes, particulièrement Karim Wade et Khalifa Sall pour maximiser ses chances de passer au premier tour, après avoir éliminé d’une manière ou d’une autre des candidats sérieux".Decroix, s'exprimant au nom et pour le compte de la délégation a soutenu mordicus que : "Macky se joue des Sénégalais, de leurs lois et de leurs institutions. Lui (ndlr: le Pr Sall) et sa clique se sont enfermés dans leur bureau pour faire ce qu'ils veulent de nos lois et constitution. Nous ne l'accepterons pas. Idem pour le peuple. Nous sommes donc venus vous faire de notre inquiétude. Macky Sall veut se maintenir au pouvoir par des pratiques peu orthodoxes; il veut frauder et, du coup, Macky va brûler ce pays. "A noter que dans la délégation de ses farouches pourfendeurs du régime du Pr Macky Sall, les sources de dakarposte ont pu identifier: Mamadou Lamine Diallo Teekki, le Pr Amasatou Sow Sidibé, Mamadou Diop Decroix, Oumar Sarr, Pape Diop, Habib Sy, Me Amadou Sall, Mohamed Massaly, Clédor Sène, entre autres.Après l'étape de Thiénaba et Touba, ces contempteurs du pouvoir en place entendent se rendre ce lundi soir Monseigneur Benjamin Ndiaye avant de se rendre à Kaolack, Tivaouane puis à Médina Gounass...