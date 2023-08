Sicap-Foire : L'OCRTIS fait tomber 2 frères avec 400 g de haschich et 454 pilules d’ecstasy

La Division opérationnelle de la Direction de l’office central de répression du trafic Illicite des stupéfiants (DOCRTIS) a démantelé un trafic de drogue dure sur l'axe Gambie - Sénégal commandé par deux frères. Les hommes du commissaire divisionnaire Ndiarra Sène ont arrêté le duo incriminé et saisi 400 g de haschich et 454 pilules d’ecstasy à la Sicap-Foire, samedi dernier vers 19 h, selon des sources de Seneweb.



Sale temps pour les acteurs du milieu interlope ! L'OCRTIS mène la vie dure à ces trafiquants. C'est dans cette perspective que les éléments de la Division opérationnelle de la Direction de l’office central de répression du trafic illicite des stupéfiants ont effectué une descente inopinée à la Sicap-Foire.



Tout est parti lorsque les limiers ont reçu un renseignement faisant état de l’introduction permanente de la drogue au Sénégal via les frontières terrestres par les soins du dealer A. Seck alias "Abo", un Sénégalais vivant en Gambie. Son frère, S. Seck, était chargé d'écouler la marchandise illicite à Dakar, selon l'informateur de la DOCRTIS.



Les intenses investigations menées par les hommes du commissaire divisionnaire Ndiarra Sène, Directeur de cette unité d’élite de la police nationale, ont permis de mettre la main sur les deux frères incriminés. Les policiers ont saisi 400 g de haschich et 454 pilules d’ecstasy.



Interrogé sur procès-verbal, A. Seck a reconnu avoir acquis la marchandise illicite en Gambie avant de la fournir à son frère S. Seck qui devait ravitailler Dakar.



Les frères Seck sont poursuivis pour association de malfaiteurs, importation de haschich et d’ecstasy aux fins de trafic en groupe criminel organisé portant respectivement sur 400 g de haschich et 454 pilules d’ecstasy, et blanchiment de capitaux.













































seneweb