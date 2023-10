Situation sanitaire d'Ousmane Sonko : la communauté de Wasanar de l'UGB lance un appel de solidarité à son endroit

La situation sanitaire d'Ousmane Sonko inquiète les anciens de l'UGB (Wasanar).



Leur bureau exécutif a tenu à faire savoir qu'ils vivent actuellement des moments qui interpellent leur conscience et leur humanité et que la détention d'Ousmane Sonko est marquée par une grève de la faim qui ne rassure pas la communauté sanaroise quant aux séquelles et autres risques qui pourraient en résulter.



"En tant que communauté de frères et sœurs, tout Alumni de la grande Université Gaston Berger de Saint-Louis, mais, plus largement, de Sénégalaises et de Sénégalais imbus de valeurs cardinales, il est de notre responsabilité, ne serait-ce pas que morale, d'exprimer et témoigner notre solidarité à l'endroit d'un de nos membres. Nous l'avons toujours fait ; en particulier pour des malades et autres cas graves pour lesquels WaSanar a été informée", lit-on dans le communiqué parvenu à la rédaction ?



A cet effet, les sanarois mentionnent également que la préservation de la santé et de la dignité d'un citoyen relève du devoir de l'État. Toute défaillance à ce niveau engage la responsabilité de ce dernier.



Ainsi, ils lancent un appel à leur frère sanarois Ousmane Sonko de ne ménager aucun effort pour rester en vie. Cependant, ils sollicitent les autorités religieuses et politiques au nom de notre chère République du Sénégal éternel et de nos valeurs africaines profondément riches d'aider à faire préserver la vie de notre frère et compatriote Ousmane Sonko.























































dakaractu