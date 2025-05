Solde commercial du Sénégal: Un bond de +500,9 milliards FCfa enregistré en février 2025

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a publié ses repères statistiques pour le mois de février 2025. Le solde commercial du Sénégal est évalué à +84,0 milliards de FCFA contre ‐416,9 milliards de FCFA en janvier, soit une amélioration de +500,9 milliards de FCFA.



Selon l’Ansd, citée par Libération, cette performance remarquable s’explique par une hausse significative des exportations (+208,8 milliards de FCFA) conjuguée à une forte baisse des importations (‐292,1 milliards de FCFA) durant la période sous revue.



La bonne tenue des exportations est principalement portée par l’augmentation des ventes d’huiles brutes de pétrole (+266,8 milliards de FCFA). À cela s’ajoutent, dans une moindre mesure, les exportations d’or non monétaire (+46,7 milliards de FCFA), d’acide phosphorique (+6,4 milliards de FCFA) et de produits de la mer (+3,0 milliards de FCFA), note la même source.



Du côté des importations, le recul est notamment dû à la diminution des achats de matériels de transport (‐191,0 milliards de FCFA), de matières plastiques artificielles (‐26,6 milliards de FCFA), d’ouvrages en métaux (‐16,7 milliards de FCFA), de machines et appareils à moteur (‐16,4 milliards de FCFA) ainsi que de riz (‐6,9 milliards de FCFA).

































Le Soleil