Sommet africain sur le climat : la BAD annonce un fonds d’un milliard de dollars

Un nouveau fonds d’un milliard de dollars sera créé, « pour accélérer le financement climatique des jeunes entreprises africaines », a annoncé le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, lors d’un panel de discussion en marge du sommet africain sur le climat, mercredi depuis Nairobi.



Adesina a appelé, à cette occasion, « les jeunes entrepreneurs et les micro, petites et moyennes entreprises d'Afrique à soumettre des solutions innovantes et des idées commerciales susceptibles de stimuler l'adaptation et la résilience au changement climatique à travers le continent ».



« Nous n’avons d’autre choix que d’investir dans notre jeunesse », a-t-il laissé entendre.



A l’occasion du même événement, les dirigeants mondiaux ont été exhorté « à faire de la place aux jeunes dans la prise de décision sur l'adaptation et l'action climatique ».



L’organisation « Youth4Adaptation » qui reflète les aspirations des jeunes de 135 pays à travers le monde en matière d'adaptation au climat, a appelé à une augmentation du financement de l'adaptation avec pour objectif de le doubler d'ici 2025, selon un communiqué rendu public par la BAD, à cette occasion.



Le sommet africain sur le climat s’est tenu à Nairobi les 5 et 6 septembre avec l’objectif de fournir des solutions innovantes en matière de croissance verte et de financement du climat pour l’Afrique et le monde.