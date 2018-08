Souleymane Ndene Ndiaye: » Je n’ai jamais trahi Abdoulaye Wade mais… »

Soulemane Ndene Ndiaye défend le bilan de Macky Sall et évoque un management de Qualité. Face à la presse ce mardi, l’ancien membre du Parti démocratique sénégalais (Pds) dit n’avoir jamais trahi Abdoulaye Wade et donne ses raisons. « Je n’ai jamais trahi Abdoulaye Wade, je suis loyal, je suis courageux, mais je suis un homme libre. » Souleymane Ndene Ndiaye, l’ancien Premier Ministre sous Wade a choisi ce morceau pour rappeler son compagnonnage avec Abdoulaye Wade. Aujourd’hui, l’ancien membre membre du Pds défend le bilan de son ami Macky Sall et évoque un management de qualité. « Je suis un homme libre, ma relation avec le Président Macky Sall est personnelle. J’apprécie sa façon de gouverner, de manager et son bilan est défendable, » a soutenu Souleymane Ndené. Ces transhumants à travers « Rassemblement Pour la Pérennisation du Libéralisme » défendent le bilan du Président Macky Sall avec Souleymane Ndene Ndiaye, Serigne Mbacké Ndiaye et Pape Samba Mboup entre autres.