Souleymane Ndéné Ndiaye s'explique : "Pourquoi j'ai décidé d'être candidat..."

«Mes chers compatriotes, devant l’appel du devoir et au nom du sens des responsabilités, j’ai décidé de présenter ma candidature à l’élection présidentielle», a annoncé Souleymane Ndéné Ndiaye, qui faisait face à la presse ce samedi. L’ex premier ministre dit avoir pris cette décision, car estimant avoir le profil, la personnalité, l’expérience et le programme adéquat pour diriger le pays.



Souleymane Ndéné Ndiaye ne s’en cache, cependant, pas. «Cette élection sera très disputée», reconnait-il. Mais, il prie pour «Qu’Allah choisisse celle ou celui qui est capable de conduire le meilleur projet pour notre cher pays le Sénégal, dans la paix, la stabilité et l’épanouissement de nos populations».