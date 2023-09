[Special Gamou] À la découverte de la chambre d’El Hadj Malick Sy à Ouakam

C’est un des patrimoines d'El Hadj Malick Sy jalousement gardé par la famille de feu le Moukhadam El Hadj Mbaye Diop à Ouakam. L’histoire de la construction de cette chambre remonte à la visite de Maodo à Ouakam, en 1901. Venu rendre visite à son Moukhadam et ami El Hadj Mbaye Diop, El Hadj Malick était resté plusieurs jours, au grand bonheur des populations de ce village lébou.



Dans un souci d’accueillir son hôte de marque dans de meilleures conditions, El Hadj Mbaye Diop lui construit cette chambre, une des premières bâtisses construites en dur dans ce village où toutes les concessions étaient en paille.



La chambre a été également un lieu de retraite spirituelle pour Thierno Seydou Nourou Tall et les enfants et petits-enfants d’El Hadj Malick Sy (Serigne Mansour Sy Balkhawmi, Dabakh, Serigne Mansour Borom Daradji, Pape Malick Sy, entre autres).



Dans ce reportage, Seneweb vous plonge dans ce lieu chargé d’histoire.