Subvention du panier de la ménagère : Plus de 2 000 milliards FCfa injectés, entre 2021-2023, par l’Etat

L’Etat a consenti d’énormes efforts dans l’allègement du panier de la ménagère : c’est la conviction du ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Bâ, qui révèle qu’une enveloppe totale de 2 107,354 milliards de francs Cfa, a été injectée entre 2021 et 2023, en termes de subventions aux denrées alimentaires, à l'électricité, à l’augmentation de salaires, entre autres. «L’année dernière, les salaires ont augmenté de 60 milliards et cette année, ils ont connu une hausse de 159 milliards. Et sur le projet de budget de 2024, les 1 273 milliards FCfa vont augmenter de 113 milliards de francs CFA», a rappelé l’argentier de l’Etat en marge d’un atelier d’échange État-Société civile, sur les orientations budgétaires et fiscales du gouvernement, organisé par l’ONG 3 D, rapporte "L'As".



S’agissant des produits alimentaires, le ministre souligne que les taxes renoncées par la Douane et l’impôt, ont coûté à l’Etat plus de 200 milliards FCfa sur les 2 ans. Concernant les subventions des denrées allouées au ministère du Commerce, elles sont estimées à 100 milliards FCfa. «C’est inédit. Car je suis dans le budget depuis plus de 20 ans mais je n’ai jamais vu une telle subvention. Cela prouve les efforts de l’Etat», indique Mamadou Moustapha Bâ.



En plus de la subvention sur les denrées, poursuit le ministre, il y a également celle allouée à l’Energie, estimée à 731 milliards FCfa en 2022. «Cette année, la subvention est portée à 450 milliards ; on prévoit d’augmenter l’enveloppe à 100 milliards FCfa. Sans compter la subvention de l’engrais, qui est passée de 70, 80 à 100 milliards de francs Cfa. Donc si on additionne tout cela, on se retrouve avec une enveloppe de plus 2 107 milliards FCfa», se vante le ministre des Finances et du Budget.

























































































leral.net