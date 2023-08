Succession de Macky – Faye dans la candidature : Amadou Mame Diop porté par la belle-famille

Le suspense continue pour la désignation du candidat de l’alliance Bennoo Bokk Yaakaar à la présidentielle de 2024. Si tous les ténors de la coalition sont rivés aux lèvres du patron, ce dernier ne semble pas avoir la partie facile pour autant. On peut imaginer que si Macky Sall ne rend toujours pas public son choix du champion qui va porter les couleurs de son groupe, c’est qu’il est gêné aux entournures. Dès l’annonce de sa volonté de ne pas participer à la course, on a vu plusieurs membres de Bennoo, et de l’Apr en particulier, rendre publique leur volonté de briguer les suffrages des Sénégalais pour lui succéder.



Parmi les noms régulièrement déclamés par les journalistes et les observateurs, ressortent ceux de Abdoulaye Daouda Diallo, le président du Conseil économique social et environnemental (Cese), de Aly Ngouille Ndiaye, le Ministre de l’Agriculture de l’équipement rural et de la sécurité alimentaire (Maersa), du Dg du Fonsis, Abdoulaye Diouf Sarr, et du Premier ministre Amadou Ba. Beaucoup d’observateurs ont jusque-là estimé que le candidat de Benno ne pouvait sortir que de ce groupe. Mais les choses pourraient changer.

Des informations obtenues par les médias ces derniers jours ont commencé de faire la promotion de la candidature de Amadou Mame Diop, le président de l’Assemblée nationale. Sa candidature est présentée comme portée par des élus du département de Dagana, dont il a été le député depuis trois législatures environ. M. Diop est présenté comme l’homme pouvant mettre d’accord tous ces caciques de l’Apr, avec, selon les mêmes sources, «une plus grande légitimité élective», en plus de sa fidélité au président et au parti au pouvoir.



Le Quotidien a appris qu’en réalité du soutien «des élus de Dagana», ce seraient plutôt des proches de la belle-famille du président Macky Sall qui seraient à la manœuvre. Le nom du beau-frère Amadou Mansour Faye, ministre des Transports terrestres et du désenclavement de son état, est présenté comme étant celui qui porterait avec acharnement la candidature de Amadou Mame Diop, un ami personnel de sa famille.



Cette agitation de ses proches mettrait mal à l’aise le chef de l’Etat, selon des personnes proches de lui, et bien informées de cette situation. Il semblerait que le président de la République aurait déjà fait son choix, mais serait embarrassé par l’activisme de sa belle-famille. D’autant plus qu’il serait conscient que le choix de Amadou Mame Diop ne garantirait pas la victoire à son camp.



Par ailleurs, des proches du Premier ministre n’envisagent pas que Amadou Ba ne puisse pas être candidat, dans tous les cas de figure. Ils estiment qu’en le nommant à cette station, le président Macky Sall l’a déjà, en quelque sorte, adoubé. Pour eux, il serait inconséquent qu’après l’avoir doté de tant de pouvoir, et en quelque sorte préparé à la fonction suprême, le chef de l’Etat puisse lui préférer quelqu’un d’autre.



Et dans cette hypothèse, ces confidents de Amadou Ba disent que ce dernier n’aurait d’autre choix que de porter sa candidature en dehors du giron présidentiel. Si cela advenait, on ne pourrait alors que constater la mort de la coalition présidentielle.





































Le Quotidien