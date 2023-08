Succession de Macky- L'identité du candidat de Benno pour la Présidentielle sera révélée dans moins d'une... semaine !

En annonçant, contre toute attente, son renoncement à un nouveau mandat, le Président Macky Sall a délibérément ouvert un chapitre nouveau dans la chronologie de l'élection présidentielle.

L'enjeu pour les candidats opposants déclarés n'en demeure pas moins de le succéder. Même cas de figure dans la mouvance Présidentielle à part que dans leur coalition appelée Benno il faut rapidement se positionner en favori.



En effet, ils sont déjà légion dans le "Macky" à se lancer dans la course à l'élection présidentielle. Parmi ceux qui se bousculent au portillon, figurent: Abdoulaye Daouda Diallo, Mohamed Boun Abdallah Dione, Mame Boye Diao, Amadou Ba, Aly Ngouille Ndiaye pour ne citer qu'eux d'autant que la liste est loin d'être exhaustive.



Qui d'entre eux dispose à priori des probabilités de victoire les plus élevées à l'issue du scrutin tant attendu de Février prochain? Nos langues au chat.

Certainement que Macky, qui conserve encore son intellect et dont l'autorité est de plus en plus battue en brèche par certains postulants à sa succession, a déjà une marotte, c'est à dire une idée fixe.



En tous les cas, nos confrères de l'Observateur révèlent que l'identité du candidat de Benno sera connue avant le retour au Sénégal de Macky Sall, qui prendra part au prochain sommet des BRICS, du 22 au 24 août en Afrique du Sud.













njaydakarposte@gmail.com