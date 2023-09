Sucre en morceaux : une très mauvaise qualité sur le marché

Depuis presque un an, les consommateurs sénégalais sont confrontés à une très mauvaise qualité de sucre blanc en morceaux. Importé et revendu à 1200 cfa/ parquet par des commerçants véreux, ce sucre n’est pas adapté à notre climat

tropical, chaud et sec. « Le Témoin » quotidien a constaté que ce sucre blanc en morceaux fond comme du beurre au soleil sous l’effet de la chaleur ou de l’humidité. Même les emballages en carton ne sont pas épargnés qui absorbent l’humidité transformée en gouttelettes. Commerçants et consommateurs en ont fait le triste constat. M. Barry, boutiquier à Sacré-Cœur,

se plaint: «Au moment donné, je croyais à des gouttes d’eau de pluie qui avaient percé ma toiture pour ensuite endommager mes cartons de sucre. Après vérification, rien de tout cela ! Parce que c’est la même situation dans les autres boutiques où des paquets de sucre en morceaux ont mystérieusement fondu dans l’emballage » indique-t-il. Il est vrai que le sucre fait partie des aliments non périssables.

Donc qu’est-ce qui explique ce phénomène de sucre en morceaux qui fond dans les rayons ? Souhaitons que les experts de la direction du Commerce intérieur apporteront une réponse à cette question, s’ils ne sont pas à l’« extérieur » de la réalité sur le marché sénégalais.