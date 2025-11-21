Suite et pas fin dans le « feuilleton judiciaire Farba Ngom, Amadou Macky Sall »- Les frères de Farba Ngom ouvrent le bal des auditions au PJF !

Dans ce feuilleton à rebondissements, il nous revient de sources judiciaires que ce sont les frangins de Farba Ngom qui vont ouvrir le bal des auditions sur le fond au Pôle Judiciaire Financier.

Des infos fiables en notre possession, il s’avère que le président du Collège des juges d instruction, Idrissa Diarra a distribué des convocations à la « family Ngom » .

Aux dernières nouvelles, Ismaila Ngom sera, d’abord, « cuisiné » (entendu) ce vendredi suivi de son frère Birane Ngom. Ce dernier a été convoqué le 24 novembre prochain.



Une occasion en or pour les frères Ngom de contester les graves faits





Placés sous bracelet électronique depuis le 20 mai dernier, après leur première audition, ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, complicité d’escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux et abus de biens sociaux. Ce dossier est notamment marqué par un virement jugé « suspect » par la Cellule de traitement des données financières (Centif) portant sur 4 milliards de FCfa émanant du Trésor en juin 2022.

S’en suivront Ibrahima Waly Seck, Mamadou Racine Sy, Ibrahima Ba, Saliou Sylla entre autres convoqués par le PJF .