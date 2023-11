Suppression du parrainage: La cour suprême examine le recours de Me Tine ce jeudi.

Rédigé par Dakarposte le Jeudi 9 Novembre 2023 à 10:54

Les magistrats de la Cour suprême vont examiner ce jeudi, 9 novembre à 10 heures, le recours introduit par Me Abdoulaye Tine et son parti l’Union Libérale Sociale (USL) pour contester le parrainage et exiger le respect de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO.