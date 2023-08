Sûreté urbaine: Juan Branco refuse de répondre aux questions des enquêteurs

Juan Branco a encore fait parler de lui ! Extrait de sa cellule ce dimanche par les policiers de la Sûreté Urbaine du commissariat central de Dakar, l'avocat a refusé catégoriquement de parler sur procès-verbal selon des sources de Seneweb.



Juan Branco est assisté de ses collègues sénégalais, Me Abdy Nar Ndiaye, Me Abdoulaye Tall et Me Maître Ciré Clédor Ly. L’enquête se poursuit actuellement.



































































































































































