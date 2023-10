TOUBA - Aïda Mbodj récuse Antoine Diome pour la présidentielle, juge illégale la mise à l’écart de Sonko et fustige la pratique du parrainage

À Touba où elle rencontrait ses militantes , Aïda Mbodj qui considère la ville religieuse comme son fief mythique , s’est ardemment attaquée au Président Macky Sall. La femme politique, originaire de Bambey, estime que le Chef de l’État sortant manœuvre pour rester au pouvoir par le canal d’un de ses « poulains » . Il l’accuse de manigancer pour faire élire l’actuel Premier ministre .



Ainsi , insiste-t-elle : « Élire Amadou Bâ , c’est réélire Macky Sall. Et nous avons l’obligation d’oblitérer cette forfaiture ». L’ancienne ministre d’État sous Wade de dénoncer la pratique du parrainage la jugeant anormale. « Nous allons suivre les règles imposées par le parrainage même si nous pensons que ce filtre est anti-démocratique et illégal. Mais nous nous efforcerons à le perforer pour que , tous ensemble , puissions dégager loin de nous ce régime qui n’a fait que trop souffrir les Sénégalais. Ce parrainage, Macky Sall voulait en faire une contrainte , mais nous avons réussi à transformer cette contrainte en opportunité ».



Positionnée à la 28 ème place dans le fil des candidats par rapport au dépôt des parrainages, Aïda Mbodj se réjouira de la valeur spirituelle du nombre qui est assez significatif et assez symbolique dans une cité religieuse comme Touba. Elle invitera les populations de la ville à ne ménager aucun effort pour réussir un parrainage massif en faveur de « Aïda Mbodj 2024 ». « Nous sommes de Touba , nous avons une maison à Touba et Touba nous rend suffisamment cet intérêt que nous avons pour elle ».



Aïda Mbodj , abordant la mise à l’écart d’Ousmane Sonko , jugera la décision illégale et accusera Antoine Diome de s’arroger des prérogatives qui ne sont pas les siennes. «Ce n’est pas à lui ou à ses services de se prononcer sur l’inéligibilité de Sonko. Ce n’est pas lui le juge électoral. Et le combat n’est pas encore fini. L’espoir est toujours de mise . Combien d’obstacles et de pièges , Sonko a réussi à déjouer par la grâce de Dieu ? Ce piège aussi sera surmonté. Nous allons épuiser toutes les voies de recours. Le Sénégal est le seul pays au monde où il suffit d’ouvrir la bouche pour être jeté en prison. 1500 personnes séjournent dans les geôles pour délit d’opinion. On a voulu éliminer un candidat qui cristallise l’espoir de la jeunesse. Et c’est cela qui est à l’origine de cette pléthore de candidatures . C’est pourquoi nous estimons que ce n’est pas à ce ministre de l’intérieur d’organiser la présidentielle. J’estime , par ailleurs, que la justice a, dans cette affaire, raté une bonne occasion de se ressaisir ».

































































dakaractu