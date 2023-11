TROUVAILLE POUR ENTRER AUX USA - Accuser Touba de persécuter les homosexuels à travers une déclaration sur l’honneur faite au profit d’un proche…

Pour aider leurs parents , proches et amis à percer le filtre américain après un long et pénible voyage vers les États-Unis en passant par le Nicaragua, de jeunes Sénégalais n’hésitent pas à écrire et parapher des déclarations sur l’honneur pour attester de leur vie d'homosexuels. Cela ne suffisant pas , ils martèlent dans leurs documents que la ou les personnes pour lesquelles ils produisent cette déclaration sur l’honneur sont victimes de persécutions dans une ville comme Touba. Ce document est, ensuite , proposé à la signature de la police pour lui coller un cachet officiel et légitime. La signature obtenue impliquerait deux choses : - d’abord que l’État du Sénégal, à travers sa police, reconnaît que les homosexuels sont brutalisés au Sénégal et ensuite qu’une cité comme Touba leur a définitivement déclaré la guerre.



Dakaractu - Touba, dans ses recoupements, a été amenée à découvrir que la police de Gouy- Mbind a eu cette semaine à traiter d’un cas similaire et que le présumé coupable a été interpellé pour fausse déclaration sur l’honneur , diffusion de fausses nouvelles et association de malfaiteurs. L’infographe de métier

( M. Guèye) s’est présenté muni d’une déclaration sur honneur au profit du nommé A. Ndiaye qui , dit-il , est brimé dans la cité religieuse à cause de son orientation sexuelle. C’est, d’ailleurs, écrit le délinquant, pour s’extraire à ces persécutions qu’il est allé se réfugier dans le pays de l’oncle Sam afin de mieux vivre son homosexualité.



Mais c’était sans compter avec le performant flair des limiers de Gouy-Mbind qui ont, tout de suite , suspecté une supercherie dans le document. Invité à donner dans le détail les preuves des persécutions dont il fait l'objet, l’homme sera incapable de le faire. Mieux, il avouera avoir juste menti pour sauver son ami. Une fouille permettra de trouver sur lui trois autres documents de même nature où des personnes déclarent sur l’honneur que leurs amis auraient aussi fui le Sénégal pour les mêmes causes.



Cette nouvelle trouvaille est devenue monnaie courante au Sénégal. Généralement, c’est le nom des cités religieuses comme Touba qui sont utilisés pour donner du crédit aux déclarations. Notre homme fera face au juge incessamment. Affaire à suivre…