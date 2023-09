Condamnés à cinq ans de prison ferme en seconde instance, Moussa Touré et Cheikh Tidiane Diakhaté sont toujours en fuite. N'empêche, Taib Socé a saisi le tribunal civil contre eux. Selon libération, ce 5 septembre, la deuxième Chambre civile a statué publiquement contradictoirement et par défaut à l'encontre des défendeurs. Il a ainsi condamné Moussa Touré et Cheikh Tidiane Diakhaté à payer chacun à Taib Socé la somme de 33 333 333 francs Cfa.

































































