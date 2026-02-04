Tamba : Lansana KANTE écope un mois ferme

Le Coordonnateur régional de Taxawu Tamba, arrêté le 15 janvier dernier à l’AIBD, a été condamné à un mois de prison ferme. Selon le correspondant de la RFM sur place, le camarade de Khalifa SALL a été relaxé du délit d’offense à une personne exerçant tout ou partie des prérogatives du Chef de l’Etat. En revanche, il a été condamné pour diffusion d’informations contraires aux bonnes mœurs.