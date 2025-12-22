Tarba Mbaye "cuisiné" (entendu) à la ...DIC !

Le chanteur Mouhamadou Alioune khoulé Mbaye dit Tarba a déféré ce lundi matin à la convocation des enquêteurs de la Division des Investigations Criminelles.



Il a été entendu par les limiers dans le cadre de l'affaire Aziz Dabala.





Il nous revient que Tarba Mbaye continue de nier toute implication dans ce double meurtre qui continue de défrayer la chronique .



Aux dernières nouvelles, une confrontation est prévue entre lui, l'accusateur (Mamadou Lamine Diao dit Modou Lo) et la danseuse Nabou Lèye.





Affaire à suivre...



