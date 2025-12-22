Un record porté par la CAN 2025 : Les aéroports du Maroc accueillent 868.287 passagers entre le 8 et le 18 décembre

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 booste le trafic aérien au Maroc. Les aéroports du Royaume affichent un record des arrivées à la veille de ce grand rendez-vous sportif. L’Office national des aéroports (ONDA) rencense l’arrivée de 868.287 passagers entre le 8 et le 18 décembre, soit +10,7% par rapport à 2024.



« La CAN 2025 s’ouvre ainsi sous le signe de la performance, de la fête et de la confiance. Elle confirme la capacité du Maroc à organiser, accueillir et sécuriser des événements sportifs d’envergure internationale et renforce son positionnement comme destination de référence pour les grandes compétitions et les rendez-vous mondiaux», indique l’Office dans un récent communiqué. Et de rappeler que «la journée du 18 décembre marque un record absolu. Equipes de l’ONDA et ministère de l’intérieur, de la DGSN, de la Gendarmerie royale, de la Direction générale des douanes et des impôts indirects sont sur le qui-vive pour assurer la plus grande fluidité dans les aéroports des villes hôtes». L’ONDA attribue cette performance aéroportuaire à un facteur clé, à savoir la fluidité des arrivées.



«Cette réussite collective est portée par l’engagement total des équipes de l’Office national des aéroports, mobilisées sur l’ensemble des aéroports du pays, avec le soutien constant et déterminant des autorités publiques, du ministère de l’intérieur, de la DGSN, de la Gendarmerie royale, de la Direction générale des douanes et des impôts indirects, du ministère du transport et de la logistique ainsi que de l’ensemble des acteurs de la chaîne aéroportuaire mobilisés pour assurer arrivées, contrôles, formalités et parcours passagers avec rigueur, coordination et efficacité, dans un esprit de service et d’accueil exemplaire», rappelle l’ONDA. Concrètement, sur la période du 8 au 18 décembre 2025, les six aéroports hôtes de la CAN ont accueilli 868.287 passagers, avec 7.327 mouvements aériens, en hausse de +13 %. La journée du 18 décembre marque un record absolu, symbole d’un Maroc prêt, mobilisé et pleinement au rendez-vous.



Casablanca Mohammed V, hub stratégique du Royaume, s’impose comme leader avec 292.221 passagers et 33,7 % du trafic total, suivie de Marrakech, Agadir, Tanger, Rabat et Fès, toutes en dynamique de croissance. Cette dynamique témoigne d’une gestion maîtrisée des flux dans un contexte de très forte affluence.























































Aujourd'hui