Tentative de meurtre : Pour la modique somme de 25.000 FCFA, elle débarque chez sa copine et la poignarde avec un couteau à pain…

N. Fall a asséné un coup de couteau à sa copine qui lui réclamait ses 25.000 francs CFA. À cause donc de la somme de 25.000 francs CFA, S. Ndiaye a failli passer de vie à trépas.

À la page 7 du journal Enquête, on apprend que son malheur a été de réclamer à celle qu'elle dit être son amie, en l'occurrence N.Fall, la somme d’argent qu'elle lui devait. Une altercation est survenue entre elles et cette dernière lui assènera un violent coup de couteau à l'abdomen, laissant la partie tranchante de l'arme dans le ventre.



Les faits se sont déroulés il y a deux ans et qui ont occasionné la détention de la présumée coupable. Pourtant, l’amitié entre N. Fall et S. Ndiaye est plus solide que jamais. D’après Enquête, les deux copines se sont serrées la main devant la juge de la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar. En effet, selon les déclarations des parties, c'est en 2021, alors que la pandémie de la Covid-19 sévissait partout dans le monde, que S.Ndiaye avait remis à son amie des paires de chaussures d'une valeur de 35.000 FCFA pour qu'elle les revendent pour elle. Étant consciente des conséquences économiques de cette pandémie qui a bouleversé le monde, N. Fall lui a dit que ça pourrait être difficile d'écouler la marchandise.



Néanmoins, elle lui a remis un acompte de 10.000 FCFA. S. Ndiaye accepte le pacte. Mais, au bout de quelques mois, lasse d'attendre, elle contacte sa copine qui lui dit qu'elle ne disposait toujours pas de ses sous. Et, le petit ami de celle-ci promettra même de solder la dette.

S. Ndiaye revient plus tard à la charge, mais cette fois-ci, elle va atterrir chez son amie. Geste que cette dernière n'a pas digéré. Elle demande ainsi à son hôte de quitter sa maison et d'attendre que son fiancé honore ses engagements.



S'en est suivie une rude dispute entre les deux qui a abouti à un accrochage. C'est ainsi que S. Ndiaye a été poignardée avant d'être acheminée à l'hôpital Youssou Mbargane de Rufisque où un certificat médical d'une incapacité temporaire de travail de 21 jours lui a été délivré. L'auteure de ce coup qui a failli lui coûter la vie a été elle, arrêtée et placée sous mandat de dépôt. Après deux ans de détention, N. Fall a reconnu avoir poignardé S. Ndiaye devant la barre de la chambre criminelle.



Toutefois, elle précise qu'elle n'a jamais eu l'intention de la tuer. « Je n'ai pas apprécié qu'elle se pointe de moi pour me réclamer son argent, alors que mon petit ami avait promis de lui rembourser les 25.000 FCFA restants », a-t-elle soutenu. J'avais du mal à réunir l'argent des chaussures. Toutes les clientes n'avaient pas payé.



En outre, quand elle est arrivée, j'étais en train de prendre mon petit-déjeuner. Pour éviter un malheur, j'ai caché le couteau de pain dans la poche de mon pantalon blouson. Quand il y a eu accrochage entre nous, j'ai ressorti le couteau pour le jeter. Sans le faire exprès, je l'ai poignardée. Je regrette ce qui s'est passé », lance-t-elle en pleurant. Son amie S. Ndiaye, qui se trouvait à ses côtés, la console et corrobore ses déclarations. « Je me désiste de mon action. Je sais qu'elle n'a jamais eu l'intention de me tuer. Ce qui s'est passé n'est rien d'autre que l'œuvre de Satan", affirme-t-elle.



Le maître des poursuites, après disqualification des faits en coups et blessures volontaires, a requis un an d'emprisonnement ferme contre N. Fall. Les avocats de la défense, qui ont salué la clairvoyance du parquet, ont sollicité une application bienveillante de la loi pénale. L'affaire mise en délibéré, N. Fall sera édifiée sur son sort le 5 décembre prochain.





































































dakaractu