Thiès : « Cadior Glace » ordonné de rendre le terre-plein de la Promenade des Thièssois

Le conflit entre la municipalité de la Ville de Thiès et le restaurant-glacier Cadior Glace est loin d’être résolu. Depuis son ascension au poste de maire en 2022, Babacar Diop a initié une démarche pour récupérer les zones publiques que des entités privées ont occupées, comme l’espace qui accueillait autrefois Mickey Land.



Bien que ces mesures aient déjà provoqué une controverse au sein de la cité, le maire persiste dans sa volonté de rendre l’espace actuellement occupé par Cadior Glace accessible aux habitants de Thiès.



Le mardi 3 mars, une mise en demeure a été envoyée par la mairie au propriétaire de Cadior Glace, Serigne Abdoulaye MBOW, rapporte Seneweb.



« Par une correspondance du 1er juin 2023, la mairie vous a notifié l’expiration du contrat d’occupation du domaine public n° 0206V.TH/M/SG/DGST/DUA. Par une correspondance du 14 juillet 2023, il a été donné suite à votre demande de délai relative à la désinstallation de vos matériels », renseigne le texte.



La municipalité indique qu’actuellement, le contrat qui unissait Cadior Glace à la Ville de Thiès n’est plus en cours. Néanmoins, le restaurant-glacier persiste à occuper sans titre ni droit le terre-plein central de l’esplanade de la Promenade des Thièssois.



« Le domaine public, inaliénable et exclusivement affecté à l’intérêt général, ne peut faire l’objet d’une occupation irrégulière. Par ailleurs, dans le cadre des préparatifs de la Fête de l’Indépendance prévue le 4 avril 2026, la Ville a engagé des travaux prioritaires d’aménagement et d’embellissement de la Promenade et de ses environs. Leur exécution dans les délais est impérative, et votre maintien sur les lieux en compromet la réalisation », précise l’hôtel de ville.



Par conséquent, Serigne Abdoulaye MBOW est officiellement requis de libérer et de rendre les lieux dans une période de huit jours à partir de la réception de cette notification. À défaut, la Ville se donne la latitude de déclencher toute démarche nécessaire, y compris l’expulsion avec l’assistance de la force publique, à ses propres frais, risques et périls.

























































Walf