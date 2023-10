Tiraillements Pastef-Taxawu et blocage à l'Assemblée : Birame Souleye donne sa version

«Les gens sont en train de véhiculer des informations comme quoi c’est nous qui bloquons. C’est inexact. À 9 heurs nous avions déposé notre déclaration de groupe, quasiment à 14h nous avons déposé notre projet de bureau, c’est-à-dire les membres que nous proposons pour le bureau de l’Assemblée.»



L'origine du blocage



«Ce qui fait le blocage ? C’est que tout de suite j’ai appelé le président de l’Assemblée, car la cloche a sonné à 4 reprises. Et il n’y avait personne dans la salle. J’ai appelé le président de l’Assemblée nationale pour lui demander ce que nous attendions pour démarrer, parce que nous nous sommes prêts. Mais il a donné le prétexte qu’il y a des réglages à faire.»



Les négociaitions



«Nous ne faisons aucun blocage. Nous avons déposé et nous n’avons plus rien à déposer au niveau du secrétariat général. Donc aujourd’hui la balle est dans le camp de l’Administration de l’Assemblée et du président de l’Assemblée. S’il y a des négociations à faire qu’ils continuent de faire leurs négociations. Mais ce à quoi nous nous attendons, c’est le respect strict de la loi.»



Taxawu et la liste



«Nous avons fait une liste de 53 députés. Les collègues sont libres de rester ou de partir. Parce que la loi le leur permet. Mais le calcul ayant déjà été fait, le dépôt ayant déjà été fait, on ne peut pas revenir en arrière. S’ils décident de revenir en arrière, il faudra qu’ils nous disent sur quelle base ils le feront. Si l’ensemble des députés démissionnaient du groupe pour qu’il n’en reste que 17, nous travaillerons suivant ce que la loi nous donne avec 17 députés. Et nous resterons dignes de cela.»





















































