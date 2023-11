Tivaouane Peul : Un agent immobilier dépouillé de 3 millions FCfa, par un gang

Un gang de trois malfaiteurs a sévi à Tivaouane Peul. D'après le récit du journal "Les Echos", ils ont pris en filature A. Ndiaye. Leur cible tient une agence immobilière, gère en même temps un point de transfert d'argent, et vend également des téléphones portables et autres accessoires.



Vendredi dernier, vers 22 heures, ce dernier ferme boutique et prend la direction de son domicile situé dans la localité. Mais, il se rend très vite compte qu'il est suivi par un véhicule de type 307. Pour en avoir le coeur net, il presse le pas et tente de semer ses poursuivants. Mais, il constate que le véhicule, qui avait ralenti lorsqu'il s'était retourné, accélère.



Pour s'échapper, l'agent immobilier parvient à se fondre dans un groupe de jeunes. Mais c'était sans compter avec la détermination des brigands. Après l'avoir perdu du vue, ces derniers dont l'un était encagoulé, sont descendus du véhicule pour encercler la foule avant de dégainer. Brandissant leurs armes, ils menacent de sévir contre tout récalcitrant, et fouillent la foule.



Pris de peur, l'agent immobilier tente de fuir. Il sera aussitôt repéré et plaqué au sol. Les malfaiteurs lui arrachent son sac contenant plus de trois millions, deux téléphones portables et des effets personnels. Après avoir malmené leur victime, ils embarquent à bord de leur véhicule. Mais, celui-ci sera freiné par des jeunes en furie, qui extirpe le conducteur.



Ce dernier identifié sous le nom de I. Ndour, sera lynché, avant d'être livré aux gendarmes de la Brigade de Recherches de Keur Massar. Ses acolytes ont réussi à s'enfuir.



Il ressort des premiers éléments de l'enquête, que le véhicule immobilisé pour les besoins de l'enquête, appartient à un gendarme, qui l'avait transformé en clando.



Le chauffeur devrait être présenté ce lundi au parquet du Tribunal de Grande Instance de Pikine, pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec usage de moyen de locomotion et avec usage d'armes blanches et d'arme à feu.























































