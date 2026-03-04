Tivaouane-Peulh : Un repaire de malfaiteurs à la cité Socabeg démantelé

La Brigade de proximité de Tivaouane-Peulh, qui dépend de la Compagnie de gendarmerie de Rufisque, a démantelé un supposé réseau impliqué dans diverses activités criminelles, telles que l’association de malfaiteurs, le trafic intérieur de cannabis, le proxénétisme, la prostitution illégale et le vol d’un téléphone mobile au détriment de F. DIA.



D’après les données collectées, l’investigation a été initiée suite à des dénonciations provenant d’une victime. Les premières informations ont permis d’identifier A. K. DIAGNE, âgé de 26 ans, conducteur résidant à Tivaouane-Peulh cité Socabeg, considéré comme l’un des leaders du groupe.



Interrogé, il aurait révélé aux enquêteurs l’emplacement de leur rassemblement, situé dans une région connue pour sa criminalité. Dans la nuit du 2 mars 2026, les membres de la brigade ont pris d’assaut les lieux, soutenus par un détachement du premier escadron porté de la LGI, rapporte Seneweb.



Aux alentours de cinq heures du matin, une patrouille à pied a réussi à sécuriser un édifice déserté, dépourvu d’électricité, qui servait de refuge au groupe. Une fois le périmètre sécurisé, les gendarmes ont mené une perquisition, qui a abouti à l’arrestation de cinq individus suspects : E. DIOP, 49 ans, maçon domicilié à Niague HLM 3 ; N. GUEYE, 30 ans, charretier domicilié à Niague ; A. K. DIAGNE, 26 ans, chauffeur domicilié à Tivaouane-Peulh cité Socabeg ; A. SARR, 18 ans, élève coiffeuse domiciliée à Tivaouane-Peulh ; A. F. DACKO, 23 ans, ménagère domiciliée à Tivaouane-Peulh cité Socabeg.



Trois individus sont sous enquête pour complicité et commerce illégal de cannabis, tandis que les deux femmes sont accusées de proxénétisme et d’exercice clandestin de la prostitution.



Lors de la perquisition, 22 paquets de cannabis ont été découverts, 150 grammes en vrac et divers équipements : machettes, couteaux, ciseaux utilisés pour le conditionnement, pinces, une matraque électrique, des appareils d’asphyxie, cinq téléphones portables de marques variées et des chaînes avec cadenas endommagés.



À l’issue de la garde à vue, les cinq individus impliqués ont été présentés ce mercredi au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Rufisque, Cheikh DIAKHOUMPA, pour poursuivre la procédure. Selon nos informations, ils ont été mis en détention préventive.























































Walf