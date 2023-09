Touba / Marché OCAS : Les affaires « baignent » dans les eaux

À Touba, tout presque se fait dans les eaux. Déplacements, commerces, changes, … il faut patauger pour vaquer à ses occupations. Il faut noter que, malgré la quantité abondante de pluie qui s’est abattue hier dans la ville sainte de Touba, les pèlerins et les commerçants déroulent leurs activités.



Pour les vendeurs du coin, étals et tabliers, chacun semble pourtant avoir l’habitude de travailler dans ces conditions. « J’ai l’habitude et je suis ici depuis longtemps. Ces eaux ne n’intriguent personne. Inchalla, on va vendre notre marchandise tant que les pèlerins arrivent », assure Sokhna Sadio Ndiaye, vendeuse de cristal c’est-à-dire les perles que les épouses portent autour du rein pour cristalliser l’envie sexuel du mari. Même son de cloche pour Khady Dramé, elle aussi vendeuse de perles.



Cette détermination qui montre l’engagement du mouride à servir le fondateur de la confrérie, a été aussi remarquée auprès des charretiers qui se frottent déjà les mains. La pluie ne les empêche pas de faire leur petit commerce...































dakaractu