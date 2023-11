Le président de la république, Macky Sall va encore entamer la tournée économique dans les régions de Kédougou, Kaolack, Kaffrine et Fatick prévue du 13 au 18 novembre 2023. Le chef de l’Etat qui a fait l’annonce, ce mercredi, lors de la réunion du conseil des ministres, a demandé au Premier Ministre et aux membres du Gouvernement, de prendre toutes les dispositions pour la bonne organisation du Conseil présidentiel, des visites et inaugurations prévus dans chaque région.









































































