Trafic de drogues : la maire d’Avallon placée en détention provisoire et mise en examen

La maire d’Avallon (Yonne) a été placée en détention provisoire et mise en examen a annoncé le procureur de la République auprès du tribunal judiciaire d’Auxerre dans un communiqué.



Cette décision a lieu trois jours après la découverte de près de 70 kg de cannabis dans une maison lui appartenant. La maire était présentée face à un juge, alors que six personnes avaient été placées en garde à vue, dont la maire, dimanche. Ces six personnes ont été mises en examen, détaille le procureur.



En plus de la maire, quatre autres personnes ont été placées en détention provisoire et une sous contrôle judiciaire.





6 personnes étaient en garde à vue mercredi



Une information judiciaire avait été ouverte mercredi. Jamilah Habsaoui, maire divers gauche, avait été arrêtée, ainsi que six autres personnes, dimanche lors d’une opération « place nette XXL » après une série de perquisitions qui ont permis la découverte de près de 70 kg de cannabis, 983 grammes de cocaïne, 20 lingots d’or et plus de 7 000 euros en espèces.



Les saisies ont été effectuées dans de multiples endroits, dont une maison appartenant à l’élue, à l’hôtel de ville et dans une pharmacie où elle travaille.





« Ma cliente n’a strictement rien à voir avec les faits qui lui sont reprochés », s’était défendu l’avocat de la maire, Me Antoine Audard dans une interview au journal local L’Yonne républicaine. Selon lui, sa cliente était « abasourdie par la découverte faite dans sa maison par les gendarmes ».



Sur les sept personnes placées en garde à vue dimanche, une a été « rapidement » relâchée « pour des raisons médicales », selon le parquet, tandis que la garde à vue des six autres, dont la maire et deux de ses frères, avait été prolongée jusqu’à ce mercredi.